Рада ухвалила в цілому закон для завершення реформи децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект, який узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів. Відповідне рішення підтримав 301 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
З доопрацюванням комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування законопроектом №3651-д передбачається врегулювати наступне:
- закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
- реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
- правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;
- правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;
- утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
- особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.
Додамо, що також була підтримана ВР поправка нардепа щодо призначення членів Кабміну, відтак Прем’єр-міністр повинен протягом 30 днів подавати до парламенту кандидатуру міністра, а ВР буде визначатися.
Як повідомляв УНН раніше, нардепи направили до комітету для підготовки до повторного першого читання з пропозицією комітету законопроект щодо діяльності та організації органів місцевого самоврядування у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів.
Комітет після опрацювання рекомендував ВР ухвалити законопроект за основу та в цілому.