Рада ухвалила в цілому закон для завершення реформи децентралізації

З доопрацюванням комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування законопроектом №3651-д передбачається врегулювати наступне:

- закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

- реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

- правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;

- утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;

- особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Додамо, що також була підтримана ВР поправка нардепа щодо призначення членів Кабміну, відтак Прем’єр-міністр повинен протягом 30 днів подавати до парламенту кандидатуру міністра, а ВР буде визначатися.

Як повідомляв УНН раніше, нардепи направили до комітету для підготовки до повторного першого читання з пропозицією комітету законопроект щодо діяльності та організації органів місцевого самоврядування у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів.



Комітет після опрацювання рекомендував ВР ухвалити законопроект за основу та в цілому.