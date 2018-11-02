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Совет судей созвала внеочередной съезд для выборов членов ВСП

Совет судей созвала внеочередной съезд для выборов членов ВСП

Киев  •  УНН

 • 12723 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Совет судей принял решение о проведении внеочередного съезда для избрания четырех членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщила пресс-служба Совет судей Украины, передает УНН.

"Согласно решению Совета судей Украины от 1 ноября 2018 года №73 ХVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря 2018 года. На обсуждение будет предложен вопрос об избрании четырех членов Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, члены совета судей также утвердили План организационных мероприятий по подготовке и проведению самого форума судейского самоуправления.

Напомним, 5 марта очередной съезд судей Украины избрал четырех членов в Высший совет правосудия среди 34 кандидатов.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия был создан в 2016 году после реорганизации Высшего совета юстиции в рамках проведения судебной реформы.

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