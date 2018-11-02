Рада суддів скликала позачерговий з’їзд для виборів членів ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Рада суддів ухвалила рішення про проведення позачергового з’їзду для обрання чотирьох членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Про це повідомила прес-служба Рада суддів України, передає УНН.
"Відповідно до рішення Ради суддів України від 1 листопада 2018 року №73 ХVІ позачерговий з’їзд суддів України відбудеться 19-20 грудня 2018 року. На обговорення буде запропоновано питання про обрання чотирьох членів Вищої ради правосуддя", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Як додали у прес-службі, члени ради суддів також затвердили План організаційних заходів підготовки та проведення найвищого форуму суддівського самоврядування.
Нагадаємо, 5 березня черговий з'їзд суддів України обрав чотирьох членів до Вищої ради правосуддя серед 34 кандидатів.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя була створена в 2016 році після реорганізації Вищої ради юстиції в рамках проведення судової реформи.