Рада сегодня возьмется за расчет прожиточного минимума, продажу лекарств малолетним и индексацию пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 2 июня, рассмотрит ряд законодательных актов, в частности по расчету прожиточного минимума, запрещения продажи лекарственных средств детям до 14 лет и индексации пенсий, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.
Детали
Так, законопроект № 3515 предлагает изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.
Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате за год, предшествующий году формированию бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.
Также народные депутаты возьмутся за проект закона № 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям. Предлагается установить запрет на продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Целью связанного с предыдущим, законопроекта № 5123-1, как это отмечается в пояснительной записке к нему, является установление административной ответственности за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам.
Для достижения указанной цели предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 425 “Реализация (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам”, устанавливающей за такие правонарушения административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов, а за повторное нарушение — наложение штрафа от восьмисот до одной тысячи четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Если успеют, нардепы сегодня должны рассмотреть также законопроект № 4668.
Проектом акта предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта и осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях, а также назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в “связи с изменениями в организации производства и других условий”.
Предлагается также назначать досрочно пенсии родителям детей, больных на тяжелое, редкое заболевание, которым не установлена инвалидность.
Другие вопросы
Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:
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- относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19);
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- по усилению ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека;
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- по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа
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- по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.
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Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:
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- о внесении изменения в статью 2 Закона Украины “О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины”;
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- о меценатской деятельности в сфере спорта.
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Что было раньше
В понедельник председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет рассматривать законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева на этой пленарной неделе.