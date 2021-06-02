Рада сегодня возьмется за расчет прожиточного минимума, продажу лекарств малолетним и индексацию пенсий

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29356 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62791 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79673 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 234409 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 134271 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 402741 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317578 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215787 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245279 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255812 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7856 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 6408 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6940 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 4190 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12666 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 4322 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 13130 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141530 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 234410 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 402741 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13941 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22604 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51677 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75781 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60586 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Рада сегодня возьмется за расчет прожиточного минимума, продажу лекарств малолетним и индексацию пенсий

Киев • УНН

 • 15422 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 2 июня, рассмотрит ряд законодательных актов, в частности по расчету прожиточного минимума, запрещения продажи лекарственных средств детям до 14 лет и индексации пенсий, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Рада сегодня возьмется за расчет прожиточного минимума, продажу лекарств малолетним и индексацию пенсий

Детали

Так, законопроект № 3515 предлагает изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.

Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате за год, предшествующий году формированию бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Также народные депутаты возьмутся за проект закона № 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям. Предлагается установить запрет на продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Целью связанного с предыдущим, законопроекта № 5123-1, как это отмечается в пояснительной записке к нему, является установление административной ответственности за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

Для достижения указанной цели предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 425 “Реализация (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам”, устанавливающей за такие правонарушения административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов, а за повторное нарушение — наложение штрафа от восьмисот до одной тысячи четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если успеют, нардепы сегодня должны рассмотреть также законопроект № 4668.

Проектом акта предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта и осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях, а также назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в “связи с изменениями в организации производства и других условий”.

Предлагается также назначать досрочно пенсии родителям детей, больных на тяжелое, редкое заболевание, которым не установлена инвалидность.

Другие вопросы

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

  • относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19);
  • по усилению ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека;
  • по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа
  • по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

  • о внесении изменения в статью 2 Закона Украины “О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины”;
  • о меценатской деятельности в сфере спорта.

Что было раньше

В понедельник председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет рассматривать законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева на этой пленарной неделе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75