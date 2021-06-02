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Рада сьогодні візьметься за розрахунок прожиткового мінімуму, продаж ліків малолітнім та індексацію пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у середу, 2 червня, розгляне низку законодавчих актів, зокрема щодо розрахунку прожиткового мінімуму, заборони продажу лікарських засобів дітям до 14 років та індексації пенсій, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.

Рада сьогодні візьметься за розрахунок прожиткового мінімуму, продаж ліків малолітнім та індексацію пенсій

Деталі

Так, законопроект № 3515 пропонує змінити визначення прожиткового мінімуму, встановивши, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонується в розрахунку на одну особу.

Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати за рік, що передує року формування Державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Також народні депутати візьмуться за проект закону № 5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям. Пропонується встановити заборону на продаж лікарських засобів особам, які не досягли 14-річного віку. Метою пов’язаного з попереднім, законопроекту № 5123-1, як це зазначається у пояснювальній записці до нього, є встановлення адміністративної відповідальності за продаж і доставку лікарських засобів малолітнім особам.

Для досягнення вказаної мети пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 425 “Реалізація (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам”, якою встановити за такі правопорушення адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу у розмірі від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення — накладання штрафу від восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо встигнуть, нардепи сьогодні мають розглянути також законопроект № 4668.

Проектом акту пропонується визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня та здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах, а також призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов.

Пропонується також призначати достроково пенсії батькам дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Інші питання

Законопроекти, які планують розглянути в першому читанні:

  • щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19);
  • щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини;
  • щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу;
  • щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:

  • про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”;
  • щодо меценатської діяльності у сфері спорту.

Що було раніше

У понеділок голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент не буде розглядати законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва на цьому пленарному тижні.

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