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Актуальное
Рада приняла законопроект об основах молодежной политики

Рада приняла законопроект об основах молодежной политики

Киев  •  УНН

 • 19287 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 3718 об основах молодежной политики. Решение поддержал 321 народный депутат, передает УНН.

Детали

Законопроект имеет цель усовершенствования системы функционирования отечественной молодежной политики, методов и инструментов ее реализации, укрепления институциональной способности молодежных и детских общественных объединений, закрепление европейских подходов к молодежной политике.

Следовательно, законопроект направлен на работу с такими группами молодежи:

- школьники от 14 до 17 лет;

- молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I - IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет;

- работающая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет.

Действие закона будет распространяться также и на детей от 6 лет, поскольку предусматривает поддержку детских общественных организаций и работу с детьми, как потенциальными участниками программ различного направления.

Законопроектом предлагается создать разветвленную сеть молодежных центров, в частности, центр всеукраинского уровня. Также вводится понятие молодежных пространств, которые могут создаваться на базе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения и использоваться в целях осуществления молодежной работы, в частности организации содержательного досуга детей и молодежи.

Что было раньше

Кабинет министров Украины в этом году одобрил Национальную стратегию государственной молодежной политики до 2030 года.

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