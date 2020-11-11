Кабмін схвалив Нацстратегію державної молодіжної політики до 2030 року: що вона передбачає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
“Уряд схвалив Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року”, — йдеться в повідомленні.
За словами міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, реалізація стратегії допоможе українській молоді бути свідомою, більш адаптованою до викликів сучасного світу, мати високий рівень життєстійкості, самостійності і спроможності.
“Для нас дуже важливо створювати всі належні умови для безпеки та здоров’я підростаючого покоління, впливати на його конкурентоспроможність, а також допомагати інтегруватись в українське суспільство та світ”, — наголосив Гутцайт.
Повідомляється, що за допомогою правильно скерованої державної політики, молодь розвиватиме свою суб’єктність, а саме:
— зростатиме з турботою про фізичне і психічне здоров’я з дитинства;
— адекватно оцінюватиме загрози і реагуватиме на них, посилюватиме власну безпеку;
— формуватиме компетентності для безпечного та гідного життя, розвитку і самореалізації у швидкоплинному та малопередбачуваному світі;
— братиме участь у житті суспільства, територіальних громад і спільнот, впливатиме на рішення, що стосуються їх життя.
“Стратегія передбачає на всіх етапах її реалізації спільну та скоординовану діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, установами та закладами, що працюють з молоддю, молодіжними центрами, фахівцями, що працюють з дітьми та молоддю, молодіжними працівниками, молодіжними консультативно-дорадчими органами, органами учнівського та студентського самоврядування, міжнародними організаціями, представниками роботодавців, бізнесу за безпосередньої участі молоді”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ВР ухвалила за основу законопроект щодо молодіжної політики.