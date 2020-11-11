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Кабмин одобрил Нацстратегию государственной молодежной политики до 2030 года: что она предусматривает

Киев  •  УНН

 • 13656 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию государственной молодежной политики до 2030 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

"Правительство одобрило Национальную стратегию государственной молодежной политики до 2030 года", - говорится в сообщении.

По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, реализация стратегии поможет украинской молодежи быть сознательной, более адаптированной к вызовам современного мира, иметь высокий уровень жизнестойкости, самостоятельности и способности.

"Для нас очень важно создавать все условия для безопасности и здоровья подрастающего поколения, влиять на его конкурентоспособность, а также помогать интегрироваться в украинское общество и мир", - подчеркнул Гутцайт.

Сообщается, что с помощью правильно направленной государственной политики, молодежь будет развивать свою субъектность, а именно:

- расти с заботой о физическом и психическом здоровье с детства;
- адекватно оценивать угрозы и реагировать на них, усиливать собственную безопасность;
- формировать компетентности для безопасной и достойной жизни, развития и самореализации в скоротечном и малопредсказуемом мире;
- принимать участие в жизни общества, территориальных общин и сообществ, влиять на решения, касающихся их жизни.

"Стратегия предусматривает на всех этапах реализации совместной и скоординированной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в партнерстве с институтами гражданского общества, учреждениями, работающими с молодежью, молодежными центрами, специалистами, работающими с детьми и молодежью, молодежными работниками, молодежными консультативно-совещательными органами, органами ученического и студенческого самоуправления, международными организациями, представителями работодателей, бизнеса при непосредственном участии молодежи", - отмечается в сообщении.

Напомним, ВР приняла за основу законопроект о молодежной политике.

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