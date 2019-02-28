Рада ратифицировала соглашение с Катаром об избежании двойного налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительством Украины и правительством государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов.
Как пояснили в Минфине, ратификация Соглашения будет способствовать избежанию двойного налогообложения; предотвращению уклонения от уплаты налогов; взаимному уменьшению налоговых препятствий для инвестиций и торговли.
Кроме того, закон предусматривает значительное расширение возможностей договаривающихся государств по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.
Как напомнили в Минфине, 20 марта 2018 в г. Доха правительства Украины и государства Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней.
Напомним, посол Украины в Катаре Евгений Микитенко передал руководству катарской государственной инвестиционно-энергетической компании Nebras Power на рассмотрение ряд инвестиционных предложения и проектов в сфере "зеленой" энергетики.