Рада ратифицировала соглашение с Катаром об избежании двойного налогообложения

Как пояснили в Минфине, ратификация Соглашения будет способствовать избежанию двойного налогообложения; предотвращению уклонения от уплаты налогов; взаимному уменьшению налоговых препятствий для инвестиций и торговли.

Кроме того, закон предусматривает значительное расширение возможностей договаривающихся государств по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.

Как напомнили в Минфине, 20 марта 2018 в г. Доха правительства Украины и государства Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней.

Напомним, посол Украины в Катаре Евгений Микитенко передал руководству катарской государственной инвестиционно-энергетической компании Nebras Power на рассмотрение ряд инвестиционных предложения и проектов в сфере "зеленой" энергетики.



