Рада ратифікувала угоду з Катаром про уникнення подвійного оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада ратифікувала Угоду між урядом України та урядом держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і протокол до неї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів.
Як пояснили в Мінфіні, ратифікація цієї Угоди сприятиме уникненню подвійного оподаткування; запобіганню ухиленню від сплати податків; взаємному зменшенню податкових перешкод для інвестицій і торгівлі.
Крім того, закон передбачає значне розширення можливостей договірних держав щодо обміну податковою інформацією без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці.
Як нагадали в Мінфіні, 20 березня 2018 року у м. Доха Уряди України та держави Катар підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і протокол до неї.
Нагадаємо, посол України в Катарі Євген Микитенко передав керівництву катарської державної інвестиційно-енергетичної компанії Nebras Power на розгляд низку інвестиційних пропозиції та проектів у сфері "зеленої" енергетики.