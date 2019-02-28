Рада ратифікувала угоду з Катаром про уникнення подвійного оподаткування

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада ратифікувала Угоду між урядом України та урядом держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і протокол до неї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів.