Рада назначила Павла Рябикина на должность министра стратегпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада поддержала назначение Павла Рябикина на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, передает корреспондент УНН.
“За” соответствующее решение проголосовало 237 нардепов.
Павел Рябикин во время выступления отметил, что сосредоточится на поддержке внутреннего производителя современных образцов вооружения, а также будет продолжать сотрудничество с иностранными производителями специальной техники и вооружения из Франции, Британии, США и тому подобное. Речь идет о реализации общих проектов и перенятии опыта.
Справочно
Павел Рябикин ранее работал на должности главы Гостаможни. Его назначили главой ведомства в ноябре 2020 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.
С марта 2017 года Рябикин работал гендиректором аэропорта “Борисполь”.
Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах — также беспартийный, в 2012-2014 годах — от “Удара”.
В 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.
Контекст
1 ноября вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
Верховная Рада в среду, 3 ноября, отправила Уруского в отставку.