Рада призначила Павла Рябікіна на посаду міністра стратегпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада підтримала призначення Павла Рябікіна на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, передає кореспондент УНН.
“За” відповідне рішення проголосувало 237 нардепів.
Павло Рябікін під час виступу наголосив, що зосередиться на підтримці внутрішнього виробника сучасних зразків озброєння, а також буде продовжувати співпрацю з іноземними виробниками спеціальної техніки та озброєння з Франції, Британії, США тощо. Мова йде про реалізацію спільнихпроектів та перейняття досвіду.
Довідково
Павло Рябікін раніше працював на посаді голови Держмитниці. Його призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою шляхом укладання строкового контракту.
Із березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту “Бориспіль”.
Він тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках — також безпартійний, у 2012-2014 роках — від “УДАРу”.
У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.
Контекст
1 листопада віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.
Верховна Рада у середу, 3 листопада, відправила Уруського у відставку.