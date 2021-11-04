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Рада призначила Павла Рябікіна на посаду міністра стратегпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада підтримала призначення Павла Рябікіна на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, передає кореспондент УНН.

Рада призначила Павла Рябікіна на посаду міністра стратегпрому

“За” відповідне рішення проголосувало 237 нардепів.

Павло Рябікін під час виступу наголосив, що зосередиться на підтримці внутрішнього виробника сучасних зразків озброєння, а також буде продовжувати співпрацю з іноземними виробниками спеціальної техніки та озброєння з Франції, Британії, США тощо. Мова йде про реалізацію спільнихпроектів та перейняття досвіду.

Довідково

Павло Рябікін раніше працював на посаді голови Держмитниці. Його призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою шляхом укладання строкового контракту. 

Із березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту “Бориспіль”.

Він тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках — також безпартійний, у 2012-2014 роках — від “УДАРу”.

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Контекст

1 листопада віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.

Верховна Рада у середу, 3 листопада, відправила Уруського у відставку.

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