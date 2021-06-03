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Рада приняла отчет ВСК по пожарам в Луганской области

Киев • УНН

 • 21794 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг приняла постановление об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области. Решение поддержало 319 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла отчет ВСК по пожарам в Луганской области

Детали

Так, соответствующим постановлением Верховная Рада постановляет, в частности:

- отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины принять к сведению;

- работу Временной следственной комиссии считать завершенной;

- обратиться в Кабинет Министров с предложением безотлагательно разработать и утвердить Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

- обратить внимание Генпрокурора Украины на распыление среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году в результате которых погибли 16 человек, ненадлежащее расследование этих дел и попытки переложить ответственность за тяжелые последствия пожаров на рядовых сотрудников Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

- обратиться к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины с предложением инициировать вопрос увольнения главы Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Гайдая Сергея Владимировича и руководителя военно-гражданской администрации г. Северодонецк Луганской области Стрюка Александра Сергеевича с занимаемых должностей.

Отметим, что в выводах своего отчета ВСК, среди прочего констатировала тот факт, что "в 2020 году осуществления выплат пострадавшим лицам и со стороны местных органов власти, и со стороны Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно-гражданской администрации (Луганской ОГА-ВЦА) было организовано неудовлетворительно".

Также было признано "неудовлетворительным" состояние досудебного расследования уголовных производств и отсутствие проверки следователем фактов злоупотреблений действий/бездействия руководства Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, руководства Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно-гражданской администрации по осуществлению мер после пожара, который имел место в 2020 году, "которые бы сделали невозможным распространение пожаров на большие территории не только лесных массивов, но и населенных пунктов, в том числе в связи с распылением среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров на территории Луганской области в 2020 году, ненадлежащего расследования этих дел и попытки переложить ответственность за тяжелые последствия пожаров на рядовых сотрудников Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области".

Контекст

30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской области возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров, впоследствии их стало больше. По данным полиции, известно об 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии.

В ООС причиной назвали враждебные вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.

В этом деле открыто 14 производств.

Далее Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области. В начале декабря в парламенте создали Временную следственную комиссию по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

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