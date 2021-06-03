Рада прийняла звіт ТСК щодо пожеж на Луганщині

Деталі

Так, відповідною постановою Верховна Рада постановляє, зокрема:

- звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України взяти до відома;

- роботу Тимчасової слідчої комісії вважати завершеною;

- звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією невідкладно розробити та затвердити Порядок надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

- звернути увагу Генпрокурора України на розпорошення серед різних органів досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами масштабних лісових пожеж на території Луганської області у 2020 році внаслідок яких загинуло 16 осіб, неналежне розслідування цих справ та намагання перекласти відповідальність за тяжкі наслідки пожеж на рядових співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області.

- звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати питання звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Гайдая Сергія Володимировича та керівника військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області Стрюка Олександра Сергійовича з займаних посад.

Зазначимо, що у висновках свого звіту ТСК, серед іншого констатувала той факт, що "у 2020 році здійснення виплат постраждалим особам і з боку місцевих органів влади, і з боку Луганської обласної державної адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (Луганської ОДА-ВЦА) було організовано незадовільно".

Також було визнано "незадовільним" стан досудового розслідування кримінальних проваджень та відсутність перевірки слідчим фактів зловживань дій/бездіяльності керівництва Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області, керівництва Луганської обласної державної адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо здійснення запобіжних заходів після пожежі, яка мала місце у 2020 році, "які б унеможливили розповсюдження пожеж на великі території не тільки лісових масивів, але і населених пунктів, в тому числі у зв’язку із розпорошенням серед різних органів досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами масштабних лісових пожеж на території Луганської області у 2020 році, неналежного розслідування цих справ та намагання перекласти відповідальність за тяжкі наслідки пожеж на рядових співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області".

Контекст

30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше. За даними поліції, відомо про 11 загиблих та 19 постраждалих внаслідок стихії.



В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль.



У цій справі відкрито 14 проваджень.



Далі Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини. На початку грудня в парламенті створили Тимчасову слідчу комісію з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.