Верховная Рада одобрила законы для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц: что ждет юридических лиц
Киев • УНН
The Parliament has adopted bills No. 10319 and No. 11443 on combating bribery of foreign officials. The documents strengthen the liability of legal entities and introduce new tax measures to combat corruption.
Парламент принял в целом законопроекты по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Принятие законов было необходимо для подачи заявки на членство в Организации экономического сотрудничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Детали
По словам Железняка, одобрен в целом законопроект №10319 о налоговых мерах для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Документ поддержали 287 народных депутатов.
В одной из статей Налогового кодекса появится пункт о вручении взятки должностному лицу из другой страны. Выявлять и расследовать такие нарушения обяжут Национальное антикоррупционное бюро. За вручение или обещание неправомерной выгоды могут грозить штрафы.
Также Рада проголосовала за законопроект №11443, который ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения приводит в соответствие с международными стандартами. "За" проголосовали 261 народный избранец.
Как отметил Железняк, это очень важные шаги для дальнейшего движения Украины к членству в ОЭСР.
"Законы нужно было принять в декабре до следующего этапа переговоров по этому вопросу. 13 декабря финальный отчет перед подачей заявки", - рассказал народный депутат.
Напомним
Верховная Рада сообщала, что законопроект №11443 направлен на усиление борьбы с подкупом в международных деловых операциях. Документ направлен на повышение ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, что является важным шагом в укреплении доверия международного сообщества к Украине.
Глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас подчеркнул, что законопроект вводит в Украине институт мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц.
Это новый институт для Украины, но в таких развитых странах как — США, Франция, Германия — это является стандартом. Законопроект предусматривает введение отдельной ответственности юридических лиц.
Также он устанавливает правила применения мер уголовно-правового характера, увеличивает размеры штрафов и предоставляет возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер, таких как — временные ограничения деятельности юридических лиц.
Кроме того, изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины регламентируют осуществление уголовного производства по применению этих мер в особом порядке.