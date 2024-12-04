Верховная Рада одобрила законы для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц: что ждет юридических лиц

Парламент принял в целом законопроекты по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Принятие законов было необходимо для подачи заявки на членство в Организации экономического сотрудничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

По словам Железняка, одобрен в целом законопроект №10319 о налоговых мерах для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Документ поддержали 287 народных депутатов.

В одной из статей Налогового кодекса появится пункт о вручении взятки должностному лицу из другой страны. Выявлять и расследовать такие нарушения обяжут Национальное антикоррупционное бюро. За вручение или обещание неправомерной выгоды могут грозить штрафы.

Также Рада проголосовала за законопроект №11443, который ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения приводит в соответствие с международными стандартами. "За" проголосовали 261 народный избранец.

Как отметил Железняк, это очень важные шаги для дальнейшего движения Украины к членству в ОЭСР.

"Законы нужно было принять в декабре до следующего этапа переговоров по этому вопросу. 13 декабря финальный отчет перед подачей заявки", - рассказал народный депутат.

Напомним

Верховная Рада сообщала, что законопроект №11443 направлен на усиление борьбы с подкупом в международных деловых операциях. Документ направлен на повышение ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, что является важным шагом в укреплении доверия международного сообщества к Украине.

Глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас подчеркнул, что законопроект вводит в Украине институт мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц.

Это новый институт для Украины, но в таких развитых странах как — США, Франция, Германия — это является стандартом. Законопроект предусматривает введение отдельной ответственности юридических лиц.

Также он устанавливает правила применения мер уголовно-правового характера, увеличивает размеры штрафов и предоставляет возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер, таких как — временные ограничения деятельности юридических лиц.

Кроме того, изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины регламентируют осуществление уголовного производства по применению этих мер в особом порядке.