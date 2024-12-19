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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада поддержала запрос к Президенту о лишении Бойко звания "Героя Украины"

Рада поддержала запрос к Президенту о лишении Бойко звания "Героя Украины"

Киев  •  УНН

 • 6333 просмотра

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Парламент проголосовал за запрос к президенту Зеленскому о лишении нардепа Юрия Бойко звания «Героя Украины». За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.

Парламент поддержал запрос к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "героя Украины", сообщил в четверг нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада поддержала запрос моего коллеги Романа Лозинского на Президента Украины о лишении депутата Бойко звания "героя Украины". Там еще есть много фамилий по лишению наград в запросе. ЗА - 232

- написал Железняк.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко вказав, что согласовали лишь запрос к Президенту.

"Звание Героя Украины может быть лишено президентом Украины, поскольку именно он предоставляет это звание", - напомнил Гончаренко.

Верховная Рада сегодня, 19 декабря  отозвала нардепа Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека. Во время рассмотрения постановления произошла потасовка между депутатами "Слуги народа" и "Европейской солидарности". 

Напомним

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.   

А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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