Рада поддержала запрос к Президенту о лишении Бойко звания "Героя Украины"

Парламент поддержал запрос к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении народного депутата Юрия Бойко звания "героя Украины", сообщил в четверг нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада поддержала запрос моего коллеги Романа Лозинского на Президента Украины о лишении депутата Бойко звания "героя Украины". Там еще есть много фамилий по лишению наград в запросе. ЗА - 232 - написал Железняк.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко вказав, что согласовали лишь запрос к Президенту.

"Звание Героя Украины может быть лишено президентом Украины, поскольку именно он предоставляет это звание", - напомнил Гончаренко.

Верховная Рада сегодня, 19 декабря отозвала нардепа Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека. Во время рассмотрения постановления произошла потасовка между депутатами "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

Напомним

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами.

Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.

А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ.