Рада поддержала новые ограничения по усыновлению: кому запретят

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Парламент принял в первом чтении законопроект об определении лиц, которые не могут быть усыновителями.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10298 о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. Запрет касается госизменников, коллаборантов и лиц, привлеченных к ответственности за домашнее насилие, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Рада проголосовала в первом чтении законопроект по определению лиц, которые не могут быть усыновителями (№10298). "За"- 245", - сообщил Гончаренко.

Как отметил нардеп, законопроектом расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:

  • Лица, осужденные за преступления против государства, такие как государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество агрессору, оправдание агрессии рф или глорификация ее участников. 
  • Лица, привлеченные к административной ответственности за домашнее насилие или насилие по признаку пола.

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей30 сент. 2024, 13:40 • 116791 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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