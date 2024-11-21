Рада поддержала новые ограничения по усыновлению: кому запретят
Киев • УНН
Парламент принял в первом чтении законопроект об определении лиц, которые не могут быть усыновителями.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10298 о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. Запрет касается госизменников, коллаборантов и лиц, привлеченных к ответственности за домашнее насилие, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Рада проголосовала в первом чтении законопроект по определению лиц, которые не могут быть усыновителями (№10298). "За"- 245", - сообщил Гончаренко.
Как отметил нардеп, законопроектом расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:
- Лица, осужденные за преступления против государства, такие как государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество агрессору, оправдание агрессии рф или глорификация ее участников.
- Лица, привлеченные к административной ответственности за домашнее насилие или насилие по признаку пола.
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