Рада планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64959 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108043 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165785 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121655 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119681 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114160 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157134 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью

Рада планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 7535 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада планирует ввести штраф за стоянку транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 266 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

“Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, где разрешена остановка или стоянка только водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке, нарушение правил установки и использования на транспортном средстве опознавательного знака „Водитель с инвалидностью“, — влекут наложение штрафа в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан”, — отмечается в законопроекте.

Как сообщал УНН, правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности.

Украинские Национальные Новости

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