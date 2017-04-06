Рада планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада планирует ввести штраф за стоянку транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 266 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
“Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, где разрешена остановка или стоянка только водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке, нарушение правил установки и использования на транспортном средстве опознавательного знака „Водитель с инвалидностью“, — влекут наложение штрафа в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан”, — отмечается в законопроекте.
Как сообщал УНН, правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности.