Рада планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью

“Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, где разрешена остановка или стоянка только водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке, нарушение правил установки и использования на транспортном средстве опознавательного знака „Водитель с инвалидностью“, — влекут наложение штрафа в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан”, — отмечается в законопроекте.

Как сообщал УНН, правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности.