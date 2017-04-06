Рада планує ввести штраф за стоянку авто на місцях для водіїв з інвалідністю

“Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці або стоянці, порушення правил установлення і використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю", — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — зазначається у законопроекті.

Як повідомляв УНН, уряд доручив уповноваженим з прав людей з інвалідністю розробити рекомендації щодо програми безбар'єрності.