Рада повысила ставку акциза на табачные изделия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада повысила ставку акциза на табачные изделия. За соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовали 252 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту, ставки экологического налога увеличены на 11,2 процента, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов - на 16 8 процента.
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Документ также предусматривает увеличение акциза на табачные изделия на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%).
Законопроект не предусматривает увеличения акциза на водочные напитки, крепленые вина, пиво солодовое - как и увеличение ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом.