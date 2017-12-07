Рада підвищила ставку акцизу на тютюнові вироби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада підвищила ставку акцизу на тютюнові вироби. За відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу проголосували 252 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Згідно до законопроекту, ставки екологічного податку збільшено на 11,2 відсотка, а ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів - на 16,8 відсотка.
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Документ також передбачає збільшення акцизу на тютюнові вироби на прогнозний індекс споживчих цін на 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%).
Законопроект не передбачає збільшення акцизу на горілчані напої, кріплені вина, пиво солодове - як і збільшення ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.