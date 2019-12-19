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Рада поддержала законопроект Зеленского о присоединении Украины к европейскому кинофонда Eurimages

Рада поддержала законопроект Зеленского о присоединении Украины к европейскому кинофонда Eurimages

Киев  •  УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Парламентарии приняли законопроект о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений Eurimages. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает присоединение Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений Eurimages. Однако, предусматривает нормативно-правовое регулирование общественных отношений и не затрагивает прав и обязанностей общественных групп, объединенных общим интересом.

В тексте пояснительной записки говорится, что счет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 составляет 128 300 евро.

Уплату ежегодного взноса предполагается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК "Государственная поддержка кинематографии".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 0896 Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

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