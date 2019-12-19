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Рада підтримала законопроект Зеленського про приєднання України до європейського кінофонду Eurimages

Рада підтримала законопроект Зеленського про приєднання України до європейського кінофонду Eurimages

Київ • УНН

 • 9254 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили законопроект про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages. Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект передбачає приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages. Проте, не передбачає нормативно-правове врегулювання суспільних відносин та не стосується прав і обов’язків суспільних груп, об’єднаних спільним інтересом.

У тексті пояснювальної записки йдеться, що розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік становить 128 300 євро.

Сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК "Державна підтримка кінематографії".

Нагадаємо, Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект закону № 0896 Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

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