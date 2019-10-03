Рада ухвалила зміни до закону щодо держпідтримки кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект закону № 0896 Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Відповідне рішення підтримали 253 народні депутати, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №0896 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" передбачає запровадження правових засад діяльності кінокомісій та узгодження ряду інших питань, пов’язаних з прийнятим в 2017 році Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
Законопроектом пропонує:
- встановити, що кінокомісії можуть працювати при органах місцевого самоврядування з метою надання суб’єктам кінематографії кваліфікованої організаційної, консультаційної та іншої допомоги;
- допустити можливість місцевим органам в межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії в регіоні;
- дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії;
- створити систему стимулів для державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної громади, в тому числі за рахунок покриття суб’єктам кінематографії витрати, здійснених на користь таких кіностудій.
Під час підготовки до повторного другого читання до комітету надійшло 17 правок, які всі були враховані.
Нагадаємо, 25 вересня набув чинності закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії.