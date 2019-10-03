Рада приняла изменения в закон о господдержке кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 0896 Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Соответствующее решение поддержали 253 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект Закона №0896 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" предусматривает внедрение правовых основ деятельности кинокомисий и согласования ряда других вопросов, связанных с принятым в 2017 году Законом Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".
Законопроектом предлагает:
- установить, что кинокомиссии могут работать при органах местного самоуправления с целью предоставления субъектам кинематографии квалифицированной организационной, консультационной и иной помощи;
- допустить возможность местным органам в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе;
- позволить местным советам образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии;
- создать систему стимулов для государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей общины, в том числе за счет покрытия субъектам кинематографии расходов, осуществленных в пользу таких киностудий.
Во время подготовки к повторному второму чтению в комитет поступило 17 поправок, которые все были учтены.
Напомним, 25 сентября вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии.