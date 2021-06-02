Рада поддержала законопроект, который поможет улучшить качество учебной литературы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу проект закона № 5465 по совершенствованию научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы. Решение поддержал 301 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Законопроект поддержали без обсуждения в стенах парламента. Согласно пояснительной записке, документ предлагает:
- установить перечень полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки относиельно научного и методического обеспечения образования, в частности по обеспечению качества учебной литературы;
- уточнить права других учреждений и организаций относительно научного и методического обеспечения образования;
- установить перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, используемая в образовательном процессе в учебных заведениях и определяющую явления, недопустимую в учебной литературе (академический плагиат, фальсификация и фабрикация, дискриминационные высказывания);
- определить обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства, в частности определенными в этом проекте;
- установить право инициировать экспертизу учебной литературы, которая изготавливается за средства физических и юридических лиц и используется в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям законодательства, в частности определенным в этом проекте, и определяющим правовые последствия результатов этой экспертизы - учебная литература, которая по результатам экспертизы признана такиой, которая не отвечает требованиям законодательства, не может использоваться при образовательном процессе.
В частности, Закон Украины "Об образовании" предлагается дополнить частью следующего содержания:
"В образовательном процессе не может использоваться учебная литература, содержащая академический плагиат, фабрикацию и/или фальсификацию, утверждения, противоречащие определенным этим Законом принципам государственной политики в сфере образования и принципам образовательной деятельности, а также учебная литература, содержащая признаки дискриминации, кроме случаев, когда соответствующие материалы используются для иллюстрации или объяснения явлений дискриминации".
Отмечается, что требования по обеспечению соблюдения принципов академической добропорядочности при создании учебной литературы определяются ЦОИВ в сфере образования и науки.
Предлагается установить, что для обеспечения качества учебной литературы, ее соответствия принципам и требованиям, определенным законодательством, может осуществляться экспертиза учебной литературы. Учебная литература, в которой по результатам экспертизы выявлено несоответствие принципам и требованиям, определенным законодательством, не может использоваться в образовательном процессе.
Дополнение
Как сообщал УНН, в учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов обнаружили карту, на которой государство обозначено без временно оккупированного Крыма.