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Рада підтримала законопроект, який допоможе покращити якість навчальної літератури

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу прийняла за основу проект закону № 5465 щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури. Рішення підтримав 301 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала законопроект, який допоможе покращити якість навчальної літератури

Деталі

Законопроект підтримали без обговорення в стінах парламенту. Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує:

- встановити перелік повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо наукового та методичного забезпечення освіти, зокрема щодо забезпечення якості навчальної літератури;

- уточнити права інших установ та організацій щодо наукового та методичного забезпечення освіти;

- встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література, що використовуються у освітньому процесі у закладах освіти та визначає явища, неприпустиму у навчальній літературі (академічний плагіат, фальсифікація та фабрикація, дискримінаційні висловлювання);

- визначити обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті;

- встановити право ініціювати експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб та використовується у закладах освіти, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті, та визначає правові наслідки результатів цієї експертизи - навчальна література, яка за результатами експертизи визнана такою, що не відповідає вимогам законодавства, не може використовуватися під час освітнього процесу.

Зокрема, Закон України “Про освіту” пропонується доповнити частиною наступного змісту:

"В освітньому процесі не може використовуватися навчальна література, що містить академічний плагіат, фабрикацію та/або фальсифікацію, твердження, які суперечать визначеним цим Законом засадам державної політики у сфері освіти та принципам освітньої діяльності, а також навчальна література, що містить ознаки дискримінації, крім випадків, коли відповідні матеріали використовуються для ілюстрування чи пояснення явищ дискримінації".

Зазначається, що вимоги щодо забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності при створенні навчальної літератури визначаються ЦОВВ у сфері освіти і науки.

Пропонується встановити, що для забезпечення якості навчальної літератури, її відповідності принципам та вимогам, визначеним законодавством, може здійснюватися експертиза навчальної літератури. Навчальна література, у якій за результатами експертизи виявлено невідповідність принципам та вимогам, визначеним законодавством, не може використовуватися у освітньому процесі.

Доповнення

Як повідомляв УНН, у підручниках з історії України для 9-х та 10-х класів виявили карту, на якій державу позначено без тимчасово окупованого Криму.

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