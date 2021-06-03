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Рада поддержала законопроект о регулировании внешней рекламы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект № 5094 относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы. Решение поддержали 334 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект о регулировании внешней рекламы

Цитата

“Это — профильный, базовый законопроект, который консолидирует все нормы и требования касательно наружной рекламы. Там четко прописаны все требования выдачи разрешений до наружной рекламы. Мы идем за прозрачностью и открытостью, так как вся информация о владельцах, об ответственных за рекламу будет размещена на специальном сайте, каждый билборд получит специальный QR-код, где вы сможете узнать, кто его размещает, сколько он стоит и тому подобное. В исторических частях городов больше не должно быть засилья рекламных конструкций. Впервые удастся наладить всю систему закрытия серых, непрозрачных размещений внешней рекламы”, — отметила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, представляя документ в парламенте.

Детали

Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов. В частности, предлагается уточнить термины “наружная реклама”, “внутренняя реклама”, и определить сроки “реклама на транспортных средствах”.

Также документом предусматривается определить особенности и четкие требования по размещению социальной рекламы распространителями внешней рекламы, а также уточнить и расширить перечень требований и ограничений по размещению наружной рекламы, в частности, установить обоснованные и четкие запреты относительно ее размещения.

Предлагается определить комплексный законодательный порядок размещения внешней рекламы, в частности:

  • установить единый порядок размещения наружной рекламы, осуществления разрешительно-согласовательных процедур и выдачи (отказа в выдаче, продлении действия, переоформление, выдача дубликата, аннулирования) разрешений на размещение внешней рекламы;
  • предусмотреть внедрение разрешительными органами открытой электронно-информационной базы данных внешней рекламы;
  • предусмотреть разработку и внедрение дизайн-кода населенных пунктов (упорядочение фасадной рекламы);
  • предусмотреть разработку и внедрение схем размещения средств наружной рекламы (упорядочение наземной рекламы);
  • установить четкий и прозрачный порядок демонтажа самовольно размещенных средств наружной рекламы;
  • внедрить кодирование каждого рекламного средства двухмерным штрих-кодом (QR-код), содержащим сведения о владельце и конструкции;
  • урегулировать порядок взымания платы за временное пользование местами размещения средств наружной рекламы, которая является государственной и коммунальной собственностью.

Кроме того, согласно пояснительной записке, документом предусматривается:

  • расширить и уточнить перечень элементов (частей) объектов благоустройства;
  • предположить, что проектирование, строительство и реконструкция объектов комплексного благоустройства осуществляются с учетом схем размещения средств наружной рекламы и правил размещения информационных элементов фасадов зданий, сооружений на территории населенного пункта;

Документом также среди прочего предусмотрено внесение изменений в Закон Украины “Об охране культурного наследия” о запрете размещения наружной рекламы на объектах культурного наследия национального значения, кроме случаев выполнения работ по реставрации или ремонта сооружений (произведений), являющихся памятниками национального значения в целях привлечения средств для обеспечения сохранности соответствующих памятников и установить четкие требования размещения средств наружной рекламы в таких случаях.

Также предлагаются изменения в закон Украины “Об автомобильных дорогах”, в частности в части установления требований размещения рекламы вдоль автодорог.

Что было раньше

Накануне Верховная Рада на заседании в среду приняла за основу проект закона № 4358 по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

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