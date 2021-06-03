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Рада підтримала законопроект про регулювання зовнішньої реклами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в четвер ухвалила в першому читанні законопроект № 5094 щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами. Рішення підтримали 334 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала законопроект про регулювання зовнішньої реклами

Цитата

“Це — профільний, базовий законопроект, який консолідує всі норми і вимоги щодо зовнішньої реклами. Там чітко прописані всі вимоги видачі дозволів до зовнішньої реклами. Ми йдемо за прозорістю і відкритістю, тому що вся інформація про власників, про відповідальних за рекламу буде розміщена на спеціальному сайті, кожен бігборд отримає спеціальний QR-код, де ви зможете взнати, хто його розміщує, скільки він коштує тощо. В історичних частинах міст більше не повинно бути засилля рекламних конструкцій. Вперше вдасться налагодити всю систему закриття сірих, непрозорих розміщень зовнішньої реклами”, — зазначила заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, представляючи документ в парламенті.

Деталі

Проект закону передбачає внесення змін і доповнень до низки законодавчих актів. Зокрема, пропонується уточнити терміни “зовнішня реклама”, “внутрішня реклама”, та визначити терміни “реклама на транспортних засобах”.

Також документом передбачається визначити особливості і чіткі вимоги щодо розміщення соціальної реклами розповсюджувачами зовнішньої реклами, а також уточнити та розширити перелік вимог і обмежень щодо розміщення зовнішньої реклами, зокрема, встановити обґрунтовані і чіткі заборони щодо її розміщення.

Пропонується визначити комплексний законодавчий порядок розміщення зовнішньої реклами, зокрема:

  • встановити єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами, здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та видачі (відмови у видачі, продовження дії, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
  • передбачити впровадження дозвільними органами відкритої електронно-інформаційної бази даних зовнішньої реклами;
  • передбачити розробку та впровадження дизайн-коду населених пунктів (впорядкування фасадної реклами);
  • передбачити розробку та впровадження схем розміщення засобів зовнішньої реклами (впорядкування наземної реклами);
  • встановити чіткий та прозорий порядок демонтажу самовільно розміщених засобів зовнішньої реклами;
  • впровадити кодування кожного рекламного засобу двомірним штрих-кодом (QR-код) що містить відомості про власника та конструкцію;
  • врегулювати порядок справляння плати за тимчасове користування місцями розміщення засобів зовнішньої реклами, що є державною та комунальною власністю.

Крім того, згідно з пояснювальною запискою, документом передбачається:

  • розширити і уточнити перелік елементів (частин) об’єктів благоустрою;
  • передбачити, що проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюються з врахуванням схем розміщення засобів зовнішньої реклами та правил розміщення інформаційних елементів фасадів будівель, споруд на території населеного пункту;

Документом також серед іншого передбачено внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини” щодо заборони розміщення зовнішньої реклами на об’єктах культурної спадщини національного значення, крім випадків виконання робіт з реставрації чи ремонту споруд (витворів), що є пам’ятками національного значення, у цілях залучення коштів для забезпечення збереження відповідних пам’яток та встановити чіткі вимоги розміщення засобів зовнішньої реклами у таких випадках .

Також пропонуються зміни до закону України “Про автомобільні дороги”, зокрема в частині встановлення вимог розміщення реклами вздовж автошляхів.

Що було раніше

Напередодні Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила за основу проект закону № 4358 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

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