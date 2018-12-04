Рада поддержала обустройство новостроек для людей с инвалидностью

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности, передает корресподент УНН.

Принятие законопроекта за основу поддержали 230 народных депутатов.

Согласно проекту закона, застройщики не смогут сдавать объекты в эксплуатацию, если они не соответствуют требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Проектом также предлагается установить, что основанием для отказа органом ГАСК в выдаче сертификата, подтверждающего принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта, является несоответствие объекта строительства "требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения".

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, который обязывает суды оборудовать свои помещения специально для людей с инвалидностью и маломобильных лиц.

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