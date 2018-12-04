Рада підтримала облаштування новобудов для людей з інвалідністю

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада України підтримала у першому читанні зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності, передає коресподент УНН.

Ухвалення законопроекту за основу підтримали 230 народних депутатів.

Згідно із проектом закону, забудовники не зможуть здавати об’єкти в експлуатацію, якщо вони не відповідатимуть вимогам будівельних норм, державним стандартам і правилам, у тому числі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Проектом також пропонується встановити, що підставою для відмови органом ДАБК у видачі сертифіката, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, є невідповідність об’єкта будівництва "вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення".

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект, який забов’язує суди обладнати свої приміщення спеціально для людей з інвалідністю і маломобільних осіб.

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