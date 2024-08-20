Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Документ гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности в курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой. Об этом сообщил нардер Ярослав Железняк, передает УНН.

«Рада приняла #11483 о статусе военных, воюющих в РФ. За в целом - 321», - написал Железняк.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, по которому военные, участвующие в операции в курской области, и будут участвовать во всех других на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Позже комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект о социальной защите украинских военнослужащих.