Рада не признала результаты выборов президента России в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада не признала результаты выборов президента России в Крыму. Соответствующее заявление поддержали 265 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента Российской Федерации голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и города Севастополь является противоправным. Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким либо образом быть использованы как свидетельство любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституциею и законами Украины", - отмечается в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму
Спикер надеется, что парламет поддержит заявление.
Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента. Избирательные участки были открыты даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатических учреждений России, кроме граждан, имеющих дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.
Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.