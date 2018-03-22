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Рада не визнала результати виборів президента Росії у Криму

Рада не визнала результати виборів президента Росії у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада не визнала результати виборів президента Росії у Криму. Відповідну заяву підтримали 265 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

"Організація окупаційною російською адміністрацією в рамках виборів президента Російської Федерації голосування на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та міста Севастополь є протиправною. Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають жодних правових наслідків. Вони також жодним чином не можуть свідчити або будь-яким чином бути використаними як свідчення будь-якої зміни статусу тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, визначеного Конституцією і законами України", - наголошується у заяві.

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Спікер сподівається, що парламет підтримає заяву.

Нагадаємо, 18 березня, в Росії проходило голосування за нового президента. Виборчі дільниці були відкриті навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім громадян, які мають дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, повинні були їхати на ділянки в Російській Федерації.

Як повідомляв УНН, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня склала 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

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