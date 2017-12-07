Совет министров ОБСЕ начинается сегодня в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Вене 7-8 декабря состоится 24-е министерское заседание ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Мероприятие состоится на приглашение главы ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.
"Совет министров является центральным органом принятия решений и руководящим органом ОБСЕ. Ежегодная встреча предоставляет министрам иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ возможность просмотреть и оценить ситуацию в области безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах, а также деятельность организации во всех сферах", - говорится в сообщении.
На заседании будет присутствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уже прибывает в Вену и участвует в мероприятии относительно прав человека в оккупированном Крыму.
"Совет министров ОБСЕ, проводим мероприятие с Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым относительно прав человека в оккупированном Крыму. Мир должен знать правду", - сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Напомним, глава МИД Канады Фриланд с 7 по 8 декабря будет находиться с визитом в Вене, где примет участие в Совете министров ОБСЕ, уделяя особое внимание вопросу Украины и незаконной аннексии Россией Крыма