Рада міністрів ОБСЄ розпочинається сьогодні у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Відні 7-8 грудня відбудеться 24-е міністерське засідання ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
Захід відбудеться на запрошення голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастіана Курца.
"Рада міністрів є центральним органом ухвалення рішень і керівним органом ОБСЄ. Щорічна зустріч надає міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ можливість переглянути та оцінити ситуацію в галузі безпеки в євроатлантичному та євразійському регіонах, а також діяльність організації у всіх сферах", - сказано у повідомленні.
На засіданні буде присутній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він уже прибув до Відня і бере участь у заході щодо прав людини в окупованому Криму.
"Рада міністрів ОБСЄ, проводимо захід з Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим щодо прав людини в окупованому Криму. Світ має знати правду", - повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.
Нагадаємо, голова МЗС Канади Христя Фріланд з 7 по 8 грудня перебуватиме з візитом у Відні, де візьме участь в Раді міністрів ОБСЄ, приділяючи особливу увагу питанню України та незаконної анексії Росією Криму.