Голова МЗС Канади обговорить в ОБСЄ анексію Криму

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд з 7 по 8 грудня перебуватиме з візитом у Відні, де візьме участь в Раді міністрів ОБСЄ, приділяючи особливу увагу питанню України та незаконної анексії Росією Криму. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Канади, передає УНН.

"Міністр перебуватиме у Відні, Австрія, з 7 по 8 грудня для участі в роботі 24-ї Ради міністрів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Міністр, беручи участь в своєму першому засіданні Ради міністрів, буде просувати пріоритети Канади в області міжнародної безпеки та прав людини, приділяючи особливу увагу Україні і незаконній анексії Росією Криму", - йдеться в повідомленні.

Загалом візит Х.Фріланд в Європу триватиме з 4 по 8 грудня. Вона також візьме участь в засіданні Спільного комітету міністрів Канади і ЄС 4 грудня, а з 5 по 6 грудня - у зустрічах міністрів закордонних справ країн НАТО.

Нагадаємо, у Відні 7-8 грудня відбудеться міністерське засідання ОБСЄ.

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