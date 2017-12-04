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Глава МИД Канады обсудит в ОБСЕ аннексию Крыма

Глава МИД Канады обсудит в ОБСЕ аннексию Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд с 7 по 8 декабря будет находиться с визитом в Вене, где примет участие в Совете министров ОБСЕ, уделяя особое внимание вопросу Украины и незаконной аннексии Россией Крыма. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады, передает УНН.

"Министр будет находиться в Вене, Австрия, с 7 по 8 декабря для участия в работе 24-го Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Министр, участвуя в своем первом заседании Совета министров, будет продвигать приоритеты Канады в области международной безопасности и прав человека, уделяя особое внимание Украине и незаконной аннексии Россией Крыма", - говорится в сообщении.

В целом визит Х.Фриланд в Европу продлится с 4 по 8 декабря. Она также примет участие в заседании Общего комитета министров Канады и ЕС 4 декабря, а с 5 по 6 декабря - во встречах министров иностранных дел стран НАТО.

Напомним, в Вене 7-8 декабря состоится министерское заседание ОБСЕ.

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