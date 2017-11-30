В Вене 7-8 декабря состоится министерское заседание ОБСЕ

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4378 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5213 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83759 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76332 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89687 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120579 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115736 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145990 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107426 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 61457 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 61457 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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В Вене 7-8 декабря состоится министерское заседание ОБСЕ

В Вене 7-8 декабря состоится министерское заседание ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 14643 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Вене 7-8 декабря состоится 24-е министерское заседание ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

Мероприятие состоится по приглашению председателя ОБСЕ министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

"Совет министров является центральным органом принятия решений и руководящим органом ОБСЕ. Ежегодная встреча предоставляет министрам иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ возможность просмотреть и оценить ситуацию по безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах, а также деятельность организации во всех сферах", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина сообщила ОБСЕ об использовании боевиками запрещенных противопехотных мин.

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