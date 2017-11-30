В Вене 7-8 декабря состоится министерское заседание ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Вене 7-8 декабря состоится 24-е министерское заседание ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Мероприятие состоится по приглашению председателя ОБСЕ министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.
"Совет министров является центральным органом принятия решений и руководящим органом ОБСЕ. Ежегодная встреча предоставляет министрам иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ возможность просмотреть и оценить ситуацию по безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах, а также деятельность организации во всех сферах", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина сообщила ОБСЕ об использовании боевиками запрещенных противопехотных мин.