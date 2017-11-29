Україна повідомила ОБСЄ про використання бойовиками заборонених протипіхотних мін – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна повідомила ОБСЄ й СЦКК про використання проросійськими бойовиками заборонених протипіхотних мін. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання тристоронньої контактної групи у Мінську, передає УНН.
"Українська сторона виступила з протестом щодо застосування РФ і її маріонетками заборонених протипіхотних мін. Зокрема, у звільненому в сірій зоні українському селі Гладосове, нашими саперами було знайдено заборонені оттавською протимінною конвенцією міни. Україна ратифікувала ці конвенції і в 2012 році всі такі міни були утилізовані. Але "русский мир" притяг їх з собою на українську землю", - зазначила вона.
І.Геращенко повідомила, що про заборонені міни поінформовано і ОБСЄ, і СЦКК.
"Думаю, важливо, щоб про це поінформували і нормандський формат, і центральний офіс ОБСЄ в Відні", - резюмувала перший віце-спікер.
Нагадаємо, контактна група щодо Донбасу домовилась провести обмін утримуваними до новорічних свят.