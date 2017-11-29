Украина сообщила ОБСЕ об использовании боевиками запрещенных противопехотных мин - Геращенко

"Украинская сторона выступила с протестом по применению РФ и ее марионетками запрещенных противопехотных мин. В частности, в освобожденном в серой зоне украинском селе Гладосово, нашими саперами было обнаружено запрещеные оттавской противоминной конвенции мины. Украина ратифицировала эти конвенции и в 2012 году все такие мины были утилизированы. Но "русский мир" привлек их с собой на украинскую землю", - отметила она.

И.Геращенко сообщила, что о запрещенных минах проинформировали и ОБСЕ, и СЦКК.

"Думаю, важно, чтобы об этом сообщили и нормандский формат, и центральный офис ОБСЕ в Вене", - резюмировала первый вице-спикер.

Напомним, контактная группа по Донбасса договорилась провести обмен удерживаемыми к новогодним праздникам.