У Відні 7-8 грудня відбудеться міністерське засідання ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Відні 7-8 грудня відбудеться 24-е міністерське засідання ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
Захід відбудеться на запрошення голови ОБСЄ міністра закордонних справ Австрії Себастіана Курца.
"Рада міністрів є центральним органом ухвалення рішень і керівним органом ОБСЄ. Щорічна зустріч надає міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ можливість переглянути та оцінити ситуацію в галузі безпеки в євроатлантичному та євразійському регіонах, а також діяльність організації у всіх сферах", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Україна повідомила ОБСЄ про використання бойовиками заборонених протипіхотних мін.