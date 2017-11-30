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У Відні 7-8 грудня відбудеться міністерське засідання ОБСЄ

У Відні 7-8 грудня відбудеться міністерське засідання ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Відні 7-8 грудня відбудеться 24-е міністерське засідання ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.

Захід відбудеться на запрошення голови ОБСЄ міністра закордонних справ Австрії Себастіана Курца.

"Рада міністрів є центральним органом ухвалення рішень і керівним органом ОБСЄ. Щорічна зустріч надає міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ можливість переглянути та оцінити ситуацію в галузі безпеки в євроатлантичному та євразійському регіонах, а також діяльність організації у всіх сферах", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна повідомила ОБСЄ про використання бойовиками заборонених протипіхотних мін.

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