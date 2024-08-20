Рада легализовала трофейное оружие

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который будет регулировать вопросы трофейного огнестрельного оружия, а также устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с ним. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №9538 и трансляцию заседания ВР.

Детали

Соответствующий законопроект поддержали 291 депутатов. Законопроект предусматривает, что гражданские, которые нашли огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязаны немедленно сообщить Национальной полиции Украины об этом и в течение 24 часов передать в правоохранительные органы в любой удобный способ для дальнейшей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия

.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые были найдены гражданскими лицами и задекларированы, могут применяться гражданскими лицами для отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации или других государств - говорится в законопроекте.

Декларированию не подлежит:

нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему;

гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним и другое оружие и боеприпасы, которые не могут находиться в собственности гражданских лиц;;



огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, что является средством или орудием совершенного уголовного преступления;



боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.



Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, не подлежащие декларированию, изымаются в установленном порядке органами Национальной полиции Украины. Задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему находятся во владении и пользовании гражданских лиц в течение действия военного положения - отмечается в документе.

Гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Нацполиции.

В проекте закона также прописываются случаи, в которых граждане не смогут получить право на найденное и задекларированное огнестрельное оружие:

огнестрельное оружие не подлежит декларированию;

огнестрельное оружие принадлежит другому физическому или юридическому лицу, в том числе является государственной собственностью;



огнестрельное оружие относится к видам огнестрельного оружия, которое не может находиться в собственности физического лица.



Гражданские, которые имеют во владении огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, подлежащие декларированию, должны в течение одного месяца обратиться в органы Нацполиции для их декларирования или сдачи.

Напомним,

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград.