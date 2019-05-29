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Совет общественного контроля инициировал наказание 9 работников НАБУ

Совет общественного контроля инициировал наказание 9 работников НАБУ

Киев  •  УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности 9 работников бюро. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного Советом общественного контроля за год своей работы, передает УНН.

"9 работников НАБУ привлечены к дисциплинарной ответственности, 320 судебных заседаний промониторено, обработано 150 обращений, проведено 16 публичных мероприятий и обнародовано 13 публичных заявлений", - назвали результаты своей деятельности в Совете.

При этом в РГК объяснили, что к 9 работникам бюро были применены следующие дисциплинарные взыскания: 4 замечания, 6 выговоров и одно сообщение о неполном служебном соответствии.

"За время IV каденции два из рассмотренных дел получили резонанс. Первый случай - нарушение детективами профессиональных прав адвоката. Второй - возможное участие нескольких сотрудников НАБУ в покрытии коррупции в государственном концерне "Укроборонпром". Члены Совета тщательно следили за этими делами, инициировали заседание, писали заявления и обращения. Бюро не всегда реагировало так, как этого ожидали члены РОК, но его решения отвечали требованиям ситуации", - отметила председатель СОК при НАБУ, представитель ОО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

Члены СОК также приняли участие в заседаниях конкурсных комиссий по отбору кадров в Бюро и изучили профили 383 кандидатов, претендовавших на вакантные должности в НАБУ. С участием представителей РГК в отборочных комиссиях в НАБУ за отчетный период было назначено 117 работников.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что к ответственности за коррупцию в ОПК в целом привлечено 33 человека, еще 12 человек - в статусе подозреваемых.

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