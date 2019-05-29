Рада громадського контролю ініціювала покарання 9 працівників НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України ініціювала притягнення до дисциплінарної відповідальності 9 працівників бюро. Про це свідчать дані звіту, оприлюдненого Радою громадського контролю за рік своєї роботи, передає УНН.
"9 працівників НАБУ притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 320 судових засідань промоніторено, опрацьовано 150 звернень, проведено 16 публічних заходів та оприлюднено 13 публічних заяв", - назвали результати своєї діяльності у Раді.
При цьому у РГК пояснили, що до 9 працівників бюро було застосовано такі дисциплінарні стягнення: 4 зауваження, 6 доган і одне повідомлення про неповну службову відповідність.
"За час IV каденції дві з розглянутих справ набули резонансу. Перший випадок – порушення детективами професійних прав адвоката. Другий – можлива участь декількох співробітників НАБУ у покриванні корупції на державному концерні "Укроборонпром". Члени Ради ретельно стежили за цими справами, ініціювали засідання, писали заяви та звернення. Бюро не завжди реагувало так, як цього очікували члени РГК, але його рішення відповідали вимогам ситуації", – зазначила голова РГК при НАБУ, представниця ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.
Члени РГК також взяли участь у засіданнях конкурсних комісій з відбору кадрів у Бюро і вивчили профілі 383 кандидатів, які претендували на вакантні посади в НАБУ. За участі представників РГК у відбіркових комісіях до НАБУ за звітний період було призначено 117 працівників.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що до відповідальності за корупцію в ОПК загалом притягнуто 33 особи, ще 12 осіб - в статусі підозрюваних.