Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и облбюджетов центры олимпийской подготовки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64730 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107982 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165706 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121603 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119658 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105321 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157111 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и облбюджетов центры олимпийской подготовки

Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и облбюджетов центры олимпийской подготовки

Киев  •  УНН

 • 7657 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и областных бюджетов школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки. Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Указанным законопроектом вносятся изменения в статью 90 Бюджетного кодекса и предусматривается финансирование из бюджета Крыма центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта, мероприятия по физической культуре и спорту республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, включая подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня), финансовая поддержка республиканского Автономной Республики Крым и областных ячеек всеукраинских общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.

Также разрешено финансировать школы высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта, мероприятия по физической культуре и спорту республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, включая подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня), финансовая поддержка республиканского Автономной Республики Крым и областных ячеек всеукраинских общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.

Как сообщал УНН, Верховная Рада определила на законодательном уровне понятия "национальные виды спорта".

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