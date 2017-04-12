Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и облбюджетов центры олимпийской подготовки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и областных бюджетов школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки. Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Указанным законопроектом вносятся изменения в статью 90 Бюджетного кодекса и предусматривается финансирование из бюджета Крыма центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта, мероприятия по физической культуре и спорту республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, включая подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня), финансовая поддержка республиканского Автономной Республики Крым и областных ячеек всеукраинских общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.
Также разрешено финансировать школы высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта, мероприятия по физической культуре и спорту республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, включая подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня), финансовая поддержка республиканского Автономной Республики Крым и областных ячеек всеукраинских общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.
Как сообщал УНН, Верховная Рада определила на законодательном уровне понятия "национальные виды спорта".