Рада разрешила финансировать из бюджета Крыма и облбюджетов центры олимпийской подготовки

Указанным законопроектом вносятся изменения в статью 90 Бюджетного кодекса и предусматривается финансирование из бюджета Крыма центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта, мероприятия по физической культуре и спорту республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, включая подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня), финансовая поддержка республиканского Автономной Республики Крым и областных ячеек всеукраинских общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.

Также разрешено финансировать школы высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, центров физического здоровья населения республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, штатных спортивных команд резервного спорта, мероприятия по физической культуре и спорту республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, включая подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня), финансовая поддержка республиканского Автономной Республики Крым и областных ячеек всеукраинских общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.

Как сообщал УНН, Верховная Рада определила на законодательном уровне понятия "национальные виды спорта".