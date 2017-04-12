Рада дозволила фінансувати з бюджету Криму та облбюджетів центри олімпійської підготовки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховна Рада дозволила фінансувати з бюджету Криму та обласних бюджетів школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки. Парламентарі 233 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Вказаним законопроектом вносяться зміни до статті 90 бюджетного кодексу та передбачається фінансування з бюджету Криму центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня), фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.
Також дозволено фінансувати школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня), фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада визначила на законодавчому рівні поняття "національні види спорту".