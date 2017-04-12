Рада дозволила фінансувати з бюджету Криму та облбюджетів центри олімпійської підготовки

Вказаним законопроектом вносяться зміни до статті 90 бюджетного кодексу та передбачається фінансування з бюджету Криму центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня), фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

Також дозволено фінансувати школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня), фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада визначила на законодавчому рівні поняття "національні види спорту".