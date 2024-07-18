Верховная Рада приняла в целом законопроект №11068, который нормирует вопросы административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества, декриминализировав мелкие кражи на сумму до 3028 грн. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый и народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

«Закон имеет целью установить более справедливое и пропорциональное соответствие за совершение мелкой кражи», - отметил Драпятый.

«За» законопроект в целом, по словам нардепа, проголосовали 243 депутата.

Как сообщил Железняк, поскольку сейчас уголовным деянием является кража на 300 грн, проект повышает порог до 3000 грн, а также усиливает административную ответственность за мелкую кражу: за кражу до 757 гривен штраф от 850 до 1700; за кражу от 758 до 3028 грн штраф 1700 - 5100; за повторную - от 8500 до 17 000.

Так, по словам заместителя министра, указанным законопроектом предлагается в целом:

Увеличить минимальный порог отграничения административной и уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, присвоения или растраты в 10 раз (с 0,2 до 2 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно с 302,80 грн до 3 028 грн).

Введение новой конструкции статьи 51 КУоАП, предусматривающей:

разграничение ответственности в зависимости от суммы похищенного;

введение ответственности за повторность совершения мелкой кражи;

введение ответственности за систематически (три и более раз) совершение мелкой кражи.

Запрещается закрывать дела о повторном и систематическом совершении мелкой кражи (части 3 и 4 ст. 51 КУоАП) в связи с малозначительностью правонарушения (ст. 22 КУоАП).

Срок наложения административного взыскания за совершение мелкой кражи увеличивается до 6 месяцев (сейчас 3 месяца).

Рассмотрение дел о совершении мелкой кражи судами будет происходить без обязательного присутствия лица и в течение 15 суток (сейчас 5 суток).