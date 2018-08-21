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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рабинович: 4,5 миллиона украинцев лишились субсидий из-за новых правил Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 6047 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Из-за новых правил Министерства социальной политики 4,5 миллиона украинцев лишились субсидий. Об этом в своей авторской программе “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина” заявил народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович.

Рабинович: 4,5 миллиона украинцев лишились субсидий из-за новых правил Минсоцполитики

“В Кабмине решили внедрить новую систему оплаты за коммунальные услуги. Помимо потребленных объемов воды и тепла, теперь мы будем платить абонентную плату. Она составит примерно 156 гривен с одного человек, прописанного в квартире. Почему ввели абонентскую плату? Никто не знает. Может, потому что им хочется еще несколько миллиардов украсть?” — задал риторический вопрос парламентарий.

По его словам, когда повышали тарифы на жилищно-коммунальные услуги, то всем, кто не сможет платить, обещали субсидии. Но по факту с каждым годом количество субсидиантов сокращают.

“4,5 миллиона украинцев лишились права на субсидию из-за новых правил Минсоцполитики. И все, что они там делают, никак не объясняется. Нет ни одного экономического рецепта. Если что, кричат: „русские идут!“ Это потому, что сказать им нечего. А хорошо напуганный избиратель приравнивается к хорошо накормленному”, — возмутился народный депутат.

Также лидер партии “За життя” предупредил: в стране готовится еще одна социальная катастрофа — повышение тарифов на газ.

“К нам в страну с 3 по 6 сентября приезжает миссия МВФ с одной единственной целью — поднять цены на газ. Газовые монополисты — а это несколько олигархов — тоже не хотят идти ни на какие уступки. Готовится еще одно повышение цены на газ, и я не понимаю, как еще мы можем это терпеть дальше. Партия „За життя“, как только придет к власти, национализирует предприятия нефтегазовой сферы. Мы добываем столько газа, сколько нам хватает для населения. Но переплачиваем из-за того, что на нас наживаются олигархи. Партия „За життя“ прекратит эту позорную практику, что позволит сразу же снизить коммунальные тарифы в три раза”, — заявил Вадим Рабинович.

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