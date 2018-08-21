Рабінович: 4,5 мільйона українців втратили субсидії через нові правила Мінсоцполітики

"У Кабміні вирішили впровадити нову систему оплати за комунальні послуги. Крім спожитих обсягів води і тепла, тепер ми будемо платити абонентну плату. Вона складе приблизно 156 гривень з однієї людини, прописаного в квартирі. Чому ввели абонентську плату? Ніхто не знає. Може, тому що їм хочеться ще кілька мільярдів вкрасти? "- поставив риторичне запитання парламентарій.

За його словами, коли підвищували тарифи на житлово-комунальні послуги, то всім, хто не зможе платити, обіцяли субсидії. Але по факту з кожним роком кількість субсідіантов скорочують.

"4,5 мільйона українців були позбавлені права на субсидію через нові правил Мінсоцполітики. І все, що вони там роблять, ніяк не пояснюється. Немає жодного економічного рецепта. Якщо що, кричать: "росіяни йдуть!" Це тому, що сказати їм нічого. А добре наляканий виборець прирівнюється до добре нагодований ", - обурився народний депутат.

Також лідер партії "За життя" попередив: в країні готується ще одна соціальна катастрофа - підвищення тарифів на газ.

"До нас в країну з 3 по 6 вересня приїжджає місія МВФ з однією єдиною метою - підняти ціни на газ. Газові монополісти - а це кілька олігархів - теж не хочуть йти ні на які поступки. Готується ще одне підвищення ціни на газ, і я не розумію, як ще ми можемо це терпіти далі. Партія "За життя", як тільки прийде до влади, націоналізує підприємства нафтогазової сфери. Ми видобуваємо стільки газу, скільки нам вистачає для населення. Але переплачуємо через те, що на нас наживаються олігархи. Партія "За життя" припинить цю ганебну практику, що дозволить відразу ж знизити комунальні тарифи в три рази ", - заявив Вадим Рабинович.